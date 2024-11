AICA informa che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di rimborso, relative agli approvvigionamenti alternativi di risorsa idrica effettuati entro il 30/10/2024, a mezzo autobotte tramite trasportatori iscritti nell’Albo di AICA, è fissato per il 30 novembre 2024.

Tutti gli utenti interessati e regolarmente contrattualizzati con AICA, sono invitati a trasmettere le proprie richieste di rimborso all’indirizzo mail info@aicaonline.it , corredate dalla Fattura rilasciata dal trasportatore per il servizio di fornitura idrica effettuato.

La Fattura dovrà riportare le seguenti informazioni:

Data di fornitura

Codice Utenza

Estremi dell’Ordine di Intervento (n. ODI/Ticket)

Quantità di risorsa idrica fornita in Mc (metri cubi)

AICA informa altresì che Le richieste di rimborso carenti delle informazioni sopra riportate non potranno essere valutate.

Le richieste di rimborso, regolarmente presentate, saranno subordinate alle opportune verifiche.

Non saranno prese in considerazione le richieste presentate oltre il termine sopra indicato.