“Dopo un lungo iter amministrativo il servizio di psicologia delle cure primarie in Sicilia è diventato finalmente realtà. Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del decreto firmato oggi dal governatore Renato Schifani che attribuisce la giusta rilevanza al benessere psicologico della popolazione. Come Ordine abbiamo seguito passo dopo passo la stesura di un testo, elaborato e modificato durante i lavori della sesta commissione all’Ars, che rispecchiasse le reali esigenze del territorio e dei siciliani. Adesso toccherà alle aziende sanitarie provinciali formare gli elenchi e le graduatorie dei professionisti, ma possiamo dire con certezza che questa è una vittoria della civiltà che afferma il diritto di ciascuno alla tutela della salute psicologica”.

Lo dichiara la presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, Gaetana D’Agostino, in seguito all’approvazione del decreto firmato dal presidente della Regione, Renato Schifani, al termine della riunione della Giunta di oggi che renderà operativo il servizio di psicologia della cure primarie in Sicilia.