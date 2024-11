Tragedia in via Montepellegrino, a Palermo dove un uomo di 59 anni è morto a seguito di un malore improvviso mentre era in strada.

Inutili i soccorsi

Il 59enne si è accasciato al suolo dopo un malore, immediatamente sono stati chiamati i sanitari del 118, che in pochi minuti sono arrivati a prestare soccorso. Nonostante all’uomo sia stato fatto un massaggio cardiaco per più di mezz’ora non c’è stato nulla da fare.

Sono intervenuti gli agenti di polizia. Attorno all’uomo si è formato un capannello di persone che hanno assistito alle operazioni di soccorso.

Il traffico in zona è rimasto paralizzato per ore. La carreggiata in direzione di piazza Giachery è stata ristretta dai mezzi di soccorso. Sul luogo del decesso è arrivato il medico legale che ha accertato le cause della morte e ha confermato che si è trattato di un malore. La salma è stata riconsegnata alla famiglia per celebrare il funerale.