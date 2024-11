Si è conclusa a Niscemi, con una grande partecipazione, la giornata ecologica “Puliamo il territorio dai rifiuti abbandonati”, organizzata dalla SRR ATO4 CL2 – Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti e da Impianti S.R.R. ATO Caltanissetta Provincia Sud S.R.L.

L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio programma di iniziative promosse dalla SRR ATO4 CL2 sud e da Impianti SRR ATO4 CL sud volte a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti, ha visto anche la piantumazione di un albero e di una tabella ricordo, a simbolo di un futuro più verde e sostenibile. L’evento ambientale ha coinvolto cinque classi di studenti degli Istituti scolastici Comprensivi, F.M.I Salerno e G. Verga di Niscemi, accompagnati dai dirigenti scolastici, Lucia Concetta Salerno e Francesca Anna Maria Alesci. Erano presenti il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, il presidente del consiglio comunale, Angelo Chessari, la giunta comunale, l’assessore all’Ambiente, Aldo Giosuè Allia.

La giornata ha avuto come protagonisti i giovani studenti che, partiti dai rispettivi istituti si sono diretti verso la piazza Martiri di Nassirya, dove hanno piantato un albero d’ulivo e collocato una tabella per ricordare l’evento. Lungo il percorso, muniti di guanti, pinze telescopiche e sacchi, forniti da Impianti SRR, hanno raccolto rifiuti di ogni genere.

La giornata si è conclusa con un rinfresco offerto ai partecipanti.