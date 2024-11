E’ online da oggi l’edizione 2024 del portale Eduscopio.it della Fondazione Agnelli che consente di

individuare le scuole che preparano meglio agli studi universitari o all’occupazione post-maturità. Città per

città. Indirizzo per indirizzo. Con una novità rispetto agli anni scorsi che la ricerca si potrà fare per l’intera

provincia anziché per dieci o tre chilometri dal capoluogo come avveniva prima.

Anche quest’anno ottimo risultato per i Licei di Canicattì, i suoi tre indirizzi, classico, scientifico e

linguistico, evidenziano i dati migliori della provincia di Agrigento.



Eduscopio, nato nel 2014, è giunto ormai all’undicesima edizione si propone di aiutare gli studenti e le loro

famiglie nella scelta del percorso da intraprendere dopo la terza media, in quanto misura la capacità dei

licei, ma anche degli istituti tecnici ,di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi Universitari.