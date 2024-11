È tragedia sul lungomare di Ponente a Milazzo, dove un uomo è deceduto a seguito di un arresto cardiaco dopo essere precipitato con il parapendio. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Fogliani” di Milazzo, le sue condizioni, inizialmente non giudicate gravi, si sono aggravate improvvisamente.

Amputato un piede alla giovane figlia

Grave anche la figlia, coinvolta nell’incidente, che è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina. La giovane si trova ora in prognosi riservata e ha subito l’amputazione di un piede a causa del violento impatto con il suolo. L’incidente è avvenuto nella zona delle ex cupole, sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.

I due, dopo averli assicurati nelle barelle, sono stati trasportati in luogo sicuro e affidati al personale medico arrivato sul posto con due ambulanze, per le prime cure. Il padre è stato trasportato all’ospedale di Milazzo con mezzo gommato mentre per la figlia, viste le gravi lesioni sul corpo, si è optato per elisoccorso del 118 per ricoverarla al policlinico di Messina. La squadra presente sul posto ha altresì avuto il compito di assistenza antincendio per l’atterraggio e il decollo del velivolo in arrivo.