In occasione della giornata internazionale contro la Violenza sulle donne

l’”Associazione La Forza delle Donne”, l’”Associazione Istituto Artema” e la

“Comunità del Movimento dei Focolari di Canicattì” organizzano in collaborazione

un Corso di Formazione GRATUITO dal titolo :

PROTEZIONE DONNA

E’ un corso di formazione che si propone di fornire alle donne gli strumenti necessari per

comprendere la violenza di genere, riconoscerne i segnali precoci per agire in modo appropriato e

proteggere se stesse.

Durante il percorso formativo verrranno affrontati argomenti cruciali quali: la violenza di genere,

la violenza domestica, droga dello stupro: come difendersi , strategie per non essere una preda

degli aggressori, norme comportamentali in caso di minaccia di violenza sessuale, prevenzione e

psicologia, armi legali da difesa, psicologia della paura nelle aggressioni, esercizi di training

autogeno, esercizi per migliorare l’autostima e controllare la paura, le “App” di soccorso e di aiuto,

i numeri antiviolenza e stalking, come e dove colpire l’aggressore in caso di violenza, aspetti legali

ecc…

Attraverso la didattica di speciali slide 16:9 HD, le partecipanti avranno l’opportunità di

approfondire la propria conoscenza su questo delicato tema e di acquisire competenze pratiche

che potranno mettere in atto nella vita di ogni giorno.

Il corso è tenuto da esperti del settore che sapranno sensibilità assicurando un ambiente di apprendimento sicuro e inclusivo.

guidare le partecipanti con professionialità e

A tutte le partecipanti verrà lasciato un attestato di partecipazione ad integrazione curriculum

vitae.

Il corso è adatto a tutte le donne di età superiore ai 15 anni, soprattutto alle studentesse e si terrà

presso il Centro Sociale Banca San Francesco in via Giovanni Falcone.

DOMENICA MATTINA 24 NOVEMBRE, SIETE TUTTE INVITATE A PARTECIPARE.

PER PRENOTARVI INVIATE UN MESSAGGIO WHATSAPP AL NUMERO 333 649 1794