Si continua ad indagare sul furto messo a segno in piena notte all’interno del negozio Euronics del centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento. I carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere che potrebbero fornire un aiuto non indifferente agli investigatori impegnati nel dare un volto e un nome al responsabile. Intanto si contano i danni.

I cellulari rubati sono sei (e non due come inizialmente riportato). Il bottino ammonterebbe a circa 5mila euro. Ad agire, secondo una prima ricostruzione, un malvivente con volto travisato. Dopo aver forzato un ingresso si è intrufolato nel negozio di elettrodomestici e cellulari portando via gli smartphone dalla vetrina. Poi la fuga. Non è escluso che ad attenderlo ci fosse un complice che ha fatto da “palo”.