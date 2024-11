I poliziotti delle Volanti di Agrigento, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Roberto, hanno arrestato due giovani per tentato furto in appartamento. Si tratta di una coppia: 29 anni lei, 28 anni lui. Entrambi, in attesa della convalida del provvedimento, sono stati posti ai domiciliari.

L’intervento è scattato ieri verso l’ora di pranzo in via degli Svevi, a poca distanza dal più nota via Manzoni. I due indagati hanno provato a forzare la porta di ingresso di un’abitazione ma sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. In pochi minuti sono giunte sul posto tre Volanti. Gli agenti hanno così proceduto all’arresto in flagranza dei due giovani.