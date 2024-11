Campobello “”Arte di opporsi alla violenza”” per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne in calendario, oggi (lunedì 25 novembre), a Campobello di Licata, su iniziativa della civica amministrazione. Alle ore 9,30, incontro dei cittadini nella centrale Piazza XX Settembre. Riflessioni degli alunni della scuola “”San Giovanni Bosco””. Alle ore 10,30, in Piazza Marconi, sulla “”Panchina rossa””, interventi sul tema di Vito Terrana, sindaco, Jenny Termini, assessore, Marilena Giglia, dirigente scolastico, Michele D i Pasquale, anche lui dirigente scolastico, Lilli Cirilello, funzionario dei Sevizi sociali della Uamm a Palermo, don Antonio La Licata e don Alessio Caruana.

Giovanni Blanda