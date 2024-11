In occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, giorno 25 novembre, in linea con le iniziative di sostegno e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza sulle donne, promosse dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) su tutto il territorio nazionale, l’ingresso della sede Inps di Agrigento si illuminerà simbolicamente di rosso e presso l’ufficio relazioni con il pubblico, sarà attivato uno sportello rosa, dedicato alle donne.

Per dire no alla violenza di genere, sarà esposta la locandina della campagna “Un Posto occupato”, per riservare idealmente il posto che avrebbe potuto occupare una delle numerose vittime. Saranno distribuiti i materiali realizzati dall’Istituto: la locandina 25 Novembre non sei sola, il Numero Verde 1522 promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Guida in 8 passi per le donne vittime di violenza, uno strumento realizzato dall’INPS con l’obiettivo di far conoscere le tutele e i servizi che l’Istituto può offrire alle donne vittime di stalking, violenza e altri abusi.