Notte di fuoco a Licata. Un incendio ha interessato il camion utilizzato da un circo, attualmente installato in via Salso, uccidendo ben sette rettili lì custoditi. Si tratta di cinque pitoni e due varani. Per gli animali non c’è stato niente da fare. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

A lanciare l’allarme sono stati i gestori del circo che avevano notato poco prima fuoco e fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire le cause del rogo.