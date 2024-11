Con l’arrivo del Black Friday, l’e-commerce esplode, ma aumentano anche i rischi di truffe on-line. Durante questo periodo, i criminali informatici approfittano della frenesia degli acquisti per rubare dati personali, numeri di carte di credito e credenziali bancarie. Le truffe, che spaziano dalla vendita di prodotti falsi a sofisticati attacchi di phishing, sono una minaccia costante, amplificata dalle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale. L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe, dunque, segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS On-line – Italia” con un post, riguarda il 29 novembre, giorno del Black Friday con le offerte che contraddistinguono questo periodo. In questo periodo è importante valutare bene ogni acquisto verificando la sua attendibilità senza farsi prendere dalla frenesia della corsa alle offerte. Un altro aspetto che sta sollevando preoccupazioni riguardo alle truffe on-line è l’esplosivo aumento dell’uso dei deepfake. Questa tecnologia, alimentata dall’intelligenza artificiale, consente di creare contenuti falsi, come video, immagini e soprattutto audio, che appaiono incredibilmente realistici. In particolare, i deepfake audio stanno diventando sempre più utilizzati dai truffatori, i quali riescono a imitare voci di persone fidate, come dirigenti aziendali o membri della famiglia, per ingannare le vittime e sottrarre loro grandi somme di denaro. Questa tecnologia rappresenta un notevole avanzamento nelle tecniche di social engineering, ovvero l’arte di manipolare psicologicamente le persone per ottenere informazioni sensibili. Grazie ai deepfake, i criminali possono impersonare figure di fiducia in modo talmente credibile che le truffe diventano più difficili da riconoscere. Ecco i 3 consigli della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica per acquistare in sicurezza:

1) ATTENZIONE AI SITI CLONE: visitare e utilizzare solo i siti web ufficiali verificando che l’URL sia corretto.

2) METODO DI PAGAMENTO: per acquistare on-line evitare trasferimenti diretti di denaro o bonifici bancari, utilizzate carte di pagamento prepagate o ricaricabili.

3) DIFFIDARE DELLE OFFERTE IMPERDIBILI: evitate di cliccare impulsivamente su link ricevuti via e-mail e sugli annunci sponsorizzati sui social network che propongono offerte estremamente vantaggiose. Contattate il venditore attraverso i canali ufficiali e verificate la veridicità dell’offerta.

Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.