A Menfi presso la sala consiliare ubicata all’interno della “Torre Federiciana” si è tenuta la solenne cerimonia di conferimento della “cittadinanza onoraria” al Corpo della Guardia di Finanza.

All’evento hanno preso parte il Comandante Provinciale Col. t.ST Edoardo Moro, il Comandante della Compagnia di Sciacca, Cap. Luca Zecchini ed il Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale di Agrigento, S.Ten. Sossio Del Prete nonché le Autorità civili, militari e religiose della provincia di Agrigento.

La cerimonia ha avuto inizio con il prezioso intervento del Dott. Ignazio Ferraro, Presidente del Consiglio Comunale di Menfi, il quale ha inteso illustrare, unitamente al Dott. Giuseppe Palminteri, Consigliere Comunale, le motivazioni della proposta di conferimento della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza, che costituisce sul territorio un insostituibile baluardo nella difesa della legalità economica e finanziaria nonché nel contrasto alla criminalità comune ed organizzata, rendendo contestualmente omaggio al sacrificio, alla professionalità e all’abnegazione dei suoi appartenenti.

Altrettanto significativi sono stati gli interventi della Professoressa Francesca Maria Cusumano, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Santi Bivona” di Menfi, che ha inteso sottolineare la forte valenza, per il processo educativo rivolto alle nuove generazioni, del diuturno lavoro svolto dai Finanzieri e dalle altre Forze di Polizia, capaci di restituire serenità alla collettività e di rappresentare, allo stesso tempo, un esempio di onestà e competenza cui i giovani possono ispirarsi, nonché dell’Arciprete di Menfi, Don Alessandro Santangelo Di Fede, che ha ringraziato le Fiamme Gialle per la costante dedizione messa in campo per il bene comune, da Servitori dello Stato.

Rievocativo delle tradizioni e dei valori del Corpo è stato, poi, il saluto rivolto ai partecipanti dal Generale di Brigata in quiescenza, Cav. Angelo Michele Cascavilla, Vice Presidente della Sezione ANFI di Sciacca, in rappresentanza di tutti i Finanzieri in congedo, il quale ha posto in evidenza il sacrificio e l’abnegazione degli appartenenti al Corpo, che durano da 250 anni e si proiettano nel futuro, per la realizzazione di una società più equa e solidale.

Ha fatto seguito un intervento, denso di emozioni, del Sindaco della Città di Menfi, dott. Vito Antonio Clemente il quale, dopo aver ringraziato la Guardia di Finanza per l’encomiabile attività svolta a favore di tutta la comunità menfitana, ha inteso rendere omaggio al Corpo con la consegna al Comandante Provinciale di una pergamena commemorativa dell’evento.

Il Colonnello Moro ha ringraziato tutte le Autorità intervenute e l’Amministrazione Comunale per il solenne riconoscimento morale conferito al Corpo, a testimonianza del profondo legame con la città, sottolineandone l’assoluta rilevanza, perché tributato nell’anno in cui il Corpo celebra i 250 anni dalla sua fondazione (1774- 2024). Nella circostanza, il Comandante Provinciale ha omaggiato l’Amministrazione Comunale di Menfi con una statuetta in ceramica, rappresentativa dell’uniforme indossata da un Ufficiale della Legione Reale Leggera nel 1817, rievocativa delle origini storiche della Guardia di Finanza.

La consegna della prestigiosa onorificenza costituisce un simbolo tangibile della vicinanza e della fiducia riposte dalla collettività nel Corpo, costantemente impegnato a tutelare la sicurezza economico-finanziaria e a contrastare la criminalità organizzata, in modo da assicurare le migliori condizioni per lo sviluppo dell’economia sana del territorio.