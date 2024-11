Torna il Premio Telamone, l’evento che da ormai 47 anni rende omaggio ai protagonisti che arricchiscono il patrimonio culturale, artistico, imprenditoriale e scientifico dell’isola. Con una storia lunga quasi mezzo secolo, questo prestigioso riconoscimento è diventato un simbolo di orgoglio e identità per le eccellenze siciliane che contribuiscono a valorizzare l’immagine della Sicilia a livello nazionale e internazionale.

Anche quest’anno, la manifestazione vanta un parterre di insigniti grande levatura professionale e umana: Giovanni Arena, amministratore delegato del Gruppo Arena e tra i più giovani cavalieri del lavoro della Sicilia; Francesco Curto, urologo specialista in chirurgia laparoscopica e robotica, che ha reso la Sicilia un centro di innovazione per il trattamento del cancro alla prostata; la coraggiosa dirigente scolastica Antonella Di Bartolo, dell’I.C. “Pertini-Sperone” di Palermo; il presidente di Sicilbanca e della Fondazione Sicana Giuseppe Di Forti; Luca Militello, ingegnere e manager sanitario, vicepresidente di Confindustria Romania; il dirigente superiore della Polizia di Stato e Questore di Trapani Giuseppe Filippo Peritore; l’attrice e performer Ester Pantano; il regista indipendente pluripremiato Massimo Puglisi; il cavaliere del lavoro Iolanda Riolo, Presidente del Gruppo Riolo; il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri.

La cerimonia di consegna del Premio Telamone si terrà sabato 30 novembre p.v. alle ore 16:30 presso la sala Zeus del Museo Archeologico ‘Pietro Griffo’ di Agrigento. Durante l’evento celebrativo saranno intervistati gli insigniti, per conoscerne nel dettaglio le traiettorie biografiche e gli aneddoti più significativi, tracciando un percorso di ispirazione per le nuove generazioni siciliane.

Fondato nel 1977, il Premio Telamone si distingue per la sua missione di valorizzare i siciliani che, attraverso il proprio lavoro e quotidiana attività, sono ambasciatori di valori fondamentali come impegno, creatività, rispetto per le regole, apertura all’innovazione. Nel corso delle sue 47 edizioni, il Premio ha reso omaggio a figure storiche e nuovi talenti che hanno contribuito significativamente allo sviluppo culturale ed economico della regione, portando alto il nome della Sicilia. Tra i premiati della storia del Telamone: Leonardo Sciascia, Pietro Ingrao, Ignazio Buttitta Andrea Camilleri, Gaspare Ambrosini, Gaetano Silvestri, Dacia Maraini, Andrea Riccardi, Michele Ainis, Guido Carlino, Simonetta Agnello Hornby, Giuseppe Tornatore, Letizia Battaglia, Luigi Lo Cascio, Stefania Auci, Nicola Fiasconaro, Nadia Terranova, Antonio Sellerio. Nell’albo d’oro del Telamone si annovera, inoltre, una lunga tradizione di cavalieri del lavoro siciliani, ben 25 imprenditori insigniti dal Presidente della Repubblica per gli alti valori, insigniti della statuetta del telamone.

“Il Premio rappresenta il cuore e l’anima della Sicilia positiva: un punto di incontro tra passato e futuro. Quest’anno più che mai – ha dichiarato Paolo Cilona, fondatore del premio e presidente dell’Associazione Ce.p.a.s.a. che lo organizza, vogliamo celebrare il genio e la determinazione dei siciliani, che continuano a distinguersi e a rappresentare il meglio della nostra terra. In questi lunghi anni abbiamo rivolto la nostra gratitudine a personalità di eccellenza, capaci di ispirare tutti noi verso nuovi modi di guardare al futuro e impegnarsi per una società migliore”.