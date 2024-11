Il sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana ha nominato come direttore artistico del natale campobellese il prof. Giustino Gatì.

Già direttore artistico in diverse occasioni e manifestazioni artistiche è in possesso di adeguata professionalità.

Campobello di Licata è stata al centro dell’estate 2024 con eventi di grande spessore.

Sono molto contento, dichiara Giustino Gatì, di questa nomina e ringrazio il sindaco Vito Terrana per la fiducia accordatami. Insieme agli assessori Enrico lo Coco e Jenny Termini presenteremo un programma ricco di eventi, facendo in modo che tutti possano essere coinvolti per la riuscita delle varie manifestazioni.