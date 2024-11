Il Segretario Generale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, con oggi chiude l’esperienza al Comune di Canicattì per il prestigioso incarico assunto lo scorso 16 ottobre presso il Comune di Caltanissetta. Salutando l’Amministrazione Comunale, i Responsabili dei Settori e i dipendenti, ha dichiarato di ringraziare il Sindaco Vincenzo Corbo per la fiducia accordata e l’Amministrazione tutta per averle dato l’opportunità di vivere un’esperienza che rimarrà nel suo percorso professionale e umano, consentendole di maturare un bagaglio di confronto, riflessione e crescita che probabilmente in un altro contesto non avrebbe avuto, come già peraltro ha avuto modo di ricordare nel saluto di commiato al Consiglio Comunale nella seduta consiliare del 28 ottobre scorso.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto ai Responsabili dei Settori e ai dipendenti che sono stati al suo fianco anche nei momenti più difficili e complicati della vita amministrativa. Afferma di lasciare un Comune che in questi anni di permanenza l’ha vista al lavoro con grandissimo impegno e dedizione assoluta, al fine di contribuire allo sviluppo dell’Ente e della comunità amministrata, con l’auspicio che quanto costruito, con difficoltà e sacrificio, possa essere mantenuto nel futuro e implementato. L’Amministrazione nella persona del Vice Sindaco Patrizia Bennici ha espresso parole di grande apprezzamento e stima rispetto al lavoro di collaborazione e supporto svolto nei confronti degli organi politici e della macchina amministrativa nonche’ per l’impegno e la passione sempre profusa dal Segretario Chirieleison.