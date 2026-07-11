Firmato nella sede dell’ente nazionale dell’aviazione civile (Enac), il contratto di programma tra Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, ed Enac valido per il periodo regolatorio 2024-2027, che riguarda il piano quadriennale dello sviluppo infrastrutturale dello scalo aereo per oltre 68 milioni di euro volto a migliorare la qualità dei servizi, innovazione tecnologica e la customer experience; rafforzamento della sicurezza operativa, oltre ai temi della sostenibilità, al contenimento dell’impatto ambientale e al miglioramento del terminal passeggeri e delle performance operative. Il contratto è stato sottoscritto dal direttore generale di Enac Alexander D’Orsogna e dall’amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti, presente a Roma con il direttore generale Carmelo Scelta.

Alla firma si è arrivati a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica Enac sulla documentazione prodotta dal gestore e della definizione dei nuovi diritti aeroportuali con l’Autorità di regolazione dei trasporti e dopo la delibera approvativa del Consiglio di amministrazione dell’ente del 22 giugno 2026.

Il piano quadriennale da 68 milioni di euro

Il piano quadriennale degli investimenti dell’aeroporto di Palermo punta a modernizzare lo scalo con interventi su terminal e infrastrutture di volo (40 milioni di euro), ampliando capacità, nuovi gate, aree commerciali ed efficienza energetica. Sono previsti investimenti per la sostenibilità (3 milioni), la sicurezza e la manutenzione (oltre 18 milioni complessivi) e il miglioramento di viabilità e parcheggi (3,4 milioni). L’obiettivo è rendere lo scalo più moderno, sicuro, sostenibile e competitivo a livello internazionale.

L’Amministratore delegato Battisti

“Il contratto di programma non rappresenta soltanto l’approvazione di un piano di investimenti, ma definisce il quadro regolatorio e la stabilità necessaria per accompagnare la crescita dell’aeroporto di Palermo nei prossimi anni – dice Battisti – È uno strumento che ci consente di programmare con certezza, attrarre investimenti, accelerare l’innovazione e rafforzare la competitività dello scalo. La nostra ambizione – continua l’ad di Gesap – è fare dell’aeroporto Falcone Borsellino una piattaforma infrastrutturale sempre più integrata con lo sviluppo economico e turistico della Sicilia, capace di sostenere l’incremento dei collegamenti internazionali e di generare valore per il territorio. Questo atto – conclude Battisti – rappresenta certamente un punto di partenza, non un punto di arrivo. Continueremo a lavorare con una visione industriale di lungo periodo, mettendo al centro qualità dei servizi, sostenibilità, innovazione e capacità di creare nuove opportunità di crescita”.