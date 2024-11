Sabato 30 Novembre 2024, ricorre il 32° anniversario della morte del Venerabile Padre Giuseppe Marrazzo, sacerdote rogazionista, seguace di Sant’Annibale Maria Di Francia, morto in odore di santità, apprezzato per le sue doti di umiltà e apostolato sociale a servizio della comunità, era inteso il “prete del popolo”. La gente comune trovava in lui il sacerdote che con voce pacata e suadente sapeva suscitare energie, infondere coraggio e serenità spirituale. Il carisma basilare del suo fervoroso ministero sacerdotale era quello di essere soprattutto confessore, apostolo della misericordia. Per questa ricorrenza, è stato composto a livello devozionale il brano “L’immensa fede e carità”, dedicato proprio a Padre Giuseppe Marrazzo. L’autore del testo è il poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), coadiuvato in questa occasione dal fratello Luigi. In 25 anni di attività culturale, il poeta brolese ha composto centinaia di opere poetiche che spaziano da temi a carattere religioso, a temi d’impegno civile e sociale e pubblicato numerose raccolte di poesie e anche un libro di narrativa. Autore di testi musicali iscritto alla Siae, a tutt’oggi ha scritto oltre 50 testi per canti, soprattutto religiosi. Il brano è stato interpretato con grande maestria da Sofia Nici, la musica è del M° Giuseppe Faranda. È stato realizzato un video dove si fondono armonicamente le immagini di Padre Marrazzo e il canto. Di seguito pubblichiamo il video.