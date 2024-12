๐ˆ ๐’๐„๐‘๐•๐ˆ๐™๐ˆ ๐๐Ž๐ ๐๐€๐‘๐“๐Ž๐๐Ž, ๐‹๐„ ๐ˆ๐’๐“๐ˆ๐“๐”๐™๐ˆ๐Ž๐๐ˆ ๐๐Ž๐ ๐๐€๐‘๐‹๐€๐๐Ž, ๐“๐€๐๐“๐Ž ๐๐€๐‚๐‚๐€๐๐Ž ๐’๐” ๐ ๐€๐‚๐„๐๐Ž๐Ž๐Š. ๐™๐„๐‘๐Ž ๐‘๐ˆ๐’๐๐„๐“๐“๐Ž ๐๐„๐‘ ๐ˆ ๐‚๐ˆ๐“๐“๐€๐ƒ๐ˆ๐๐ˆ.

La vicenda che si sta consumando in questi giorni รจ decisamente una pagina ๐๐„๐‘๐€ nella storia della nostra comunitร .

รˆ necessario riprenderla punto per punto.

In data 15.11 il nostro consigliere Antonio Pitruzzella, insieme a tutti gli altri consiglieri di opposizione, ha presentato un’interrogazione al Sindaco, per avere chiarimenti sulla riattivazione del servizio di trasporto dei cittadini disabili presso il Centro Amico di Ravanusa.

Pochi giorni dopo, il Sindaco Terrana rispondeva con una nota in cui era scritto: โ€œ๐ผ๐‘› ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘Ž๐‘™๐‘™โ€™๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘ข๐‘– ๐‘–๐‘› ๐‘œ๐‘”๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘ ๐‘– ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ ๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘™๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’.โ€

La โ€œrelazioneโ€ (ci vuole coraggio a chiamarla cosรฌ) consisteva in un rigo e mezzo, a firma del responsabile dei servizi sociali: โ€œ๐‘†๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘™๐‘Ž ๐‘›๐‘œ๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘ข๐‘– ๐‘–๐‘› ๐‘œ๐‘”๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘ ๐‘–๐‘”๐‘›๐‘–๐‘“๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘Ž๐‘ ๐‘– ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘’ฬ€ ๐‘œ๐‘๐‘๐‘™๐‘–๐‘”๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’๐‘”๐‘”๐‘’โ€.

Tralasciando ogni considerazione sulla correttezza grammaticale della frase, la cosa piรน evidente รจ che alla nostra domanda non รจ stata data alcuna risposta.

Sappiamo benissimo che il servizio non รจ classificato tra quelli obbligatori, ma, ๐ง๐ž๐ข ๐๐จ๐๐ข๐œ๐ข ๐š๐ง๐ง๐ข ๐๐ข ๐š๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐š ๐ ๐ฎ๐ข๐๐š ๐๐ƒ ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ณ๐ข๐จ ๐žฬ€ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ž๐ซ๐จ๐ ๐š๐ญ๐จ, con la sola esclusione del periodo legato alla pandemia COVID-19, cosa che certamente รจ ricordata sia dal Sindaco, che ha guidato un partito che ha amministrato con noi per 10 anni, sia da Consiglieri Comunali della attuale maggioranza che hanno ricoperto il ruolo di Assessore ai servizi sociali durante lโ€™amministrazione Picone.

In ogni caso, avevamo chiesto come mai non era stato ancora attivato, non se fosse o meno obbligatorio.

Dal momento che, palesemente, il Sindaco non voleva dare spiegazioni sul mancato avvio del servizio, dopo sei mesi di amministrazione, abbiamo chiesto di discutere il tema nel Consiglio Comunale del 29 novembre.

๐‹๐š ๐ฆ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐š๐ง๐ณ๐š ๐ก๐š ๐ฏ๐จ๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ญ๐ญ๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ง๐จ๐ง ๐๐ข๐ฌ๐œ๐ฎ๐ญ๐ž๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ข๐ง ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž, usando come scusa il fatto che il Sindaco non fosse presente, per questioni personali.

Massimo rispetto alle vicende personali del Sindaco, ma una amministrazione non si riduce allโ€™uomo solo al comando, ci sono ben cinque componenti di giunta, uno dei quali Vicesindaco, e uno svolge il ruolo di Assessore al ramo.

Perchรฉ la maggioranza non ha voluto farli parlare? Perchรฉ non hanno voluto affrontare il tema nei luoghi istituzionali, cioรจ in Consiglio Comunale? Sarebbe stata anche una forma di rispetto per i familiari delle persone con disabilitร coinvolte che erano presenti tra il pubblico.

Invece zero rispetto per lโ€™opposizione che ha, come suo dovere, e con il massimo rispetto istituzionale, chiesto chiarimenti su un tema importante, zero rispetto per le famiglie delle persone con disabilitร e zero rispetto per i cittadini.

Dopo il silenzio vergognoso in Consiglio Comunale, dal giorno successivo รจ partita una improvvisa parlantina e loquacitร su Facebook da parte di tutti i soggetti che non hanno detto una sola parola nei luoghi delle istituzioni.

Usando, per lโ€™ennesima volta, toni che probabilmente nelle loro intenzioni vorrebbero essere aggressivi, ma che invece risultano solo mortificanti, hanno fatto sapere ai loro amici di Facebook che โ€œtra qualche giornoโ€ si vedranno risultati e che โ€œnon accettano offeseโ€.

Ben venga se, grazie allo stimolo dellโ€™opposizione, il servizio sarร attivato, anche se, come ricorda il funzionario, โ€œ๐‘™โ€™๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘Ž๐‘ ๐‘– ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘’ฬ€ ๐‘œ๐‘๐‘๐‘™๐‘–๐‘”๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’๐‘”๐‘”๐‘’โ€, resta tutta la mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, ai quali si risponde in Consiglio Comunale, non tramite post su Facebook. La comunicazione sui social, cari amministratori di maggioranza che state leggendo questo post, deve integrare il lavoro in Consiglio Comunale, non sostituirlo.

๐๐จ๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐ž ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐๐ž๐ซ๐ž ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐จ๐ซ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ข๐ง ๐ ๐ข๐ซ๐จ ๐ข ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐š๐๐ข๐ง๐ข, ๐๐ข๐œ๐ž๐ง๐๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐ฌ๐ญ๐š๐ฏ๐š๐ญ๐ž ๐ฅ๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐š๐ง๐๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ซ๐ข๐ฌ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐š ๐œ๐ก๐ž ๐ฅ๐š ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ฅ๐ž๐ฏ๐š๐ฌ๐ฌ๐ž ๐ฅโ€™๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž.

Se fosse stato cosรฌ il Sindaco lo avrebbe scritto giร nella sua risposta del 22.11. bastava aggiungere un rigo: โ€œil servizio รจ di prossima attivazione a partire dalla data del…โ€. Invece silenzio assoluto.

Se davvero stavate giร lavorando per risolvere il problema perchรฉ non avete approfittato dellโ€™occasione per parlarne serenamente in Consiglio Comunale? Invece niente, anche in questo caso.

Speriamo, in conclusione, che il servizio parta al piรน presto, e nei prossimi giorni di feste natalizie lโ€™amministrazione non riprenda a fare sfoggio di selfie e baldoria, trascurando i diritti e le esigenze dei cittadini.

Unโ€™ultima cosa sulle โ€œoffeseโ€ a cui, nei loro post, hanno fatto riferimento in tanti della maggioranza. Nelle nostre richieste non cโ€™รจ mai stata alcuna offesa a nessuno.

Ricordatevi che non potete considerare una offesa il fatto che Consiglieri di Opposizione facciano il loro dovere e chiedano conto allโ€™amministrazione dei servizi attivi e non attivi. Nรจ potete pensare che sia vietato il diritto di critica, chi amministra ๐๐ž๐ฏ๐ž ๐๐š๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐จ.

๐‹โ€™๐จ๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐š ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐ž๐ฆ๐จ๐œ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐š ๐ฏ๐ข๐ž๐ง๐ž ๐Ÿ๐š๐ญ๐ญ๐š ๐จ๐ ๐ง๐ข ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐š ๐ฌ๐ข ๐ž๐ฏ๐ข๐ญ๐š ๐๐ข ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ซ๐ž ๐ฎ๐ง ๐ญ๐ž๐ฆ๐š ๐ง๐ž๐ข ๐ฅ๐ฎ๐จ๐ ๐ก๐ข ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ข. E i temi si possono affrontare, se si vuole e se si puรฒ, anche in assenza del Sindaco.

PD CAMPOBELLO