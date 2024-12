Il 5 Dicembre 2004, per iniziativa del poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), che ne è stato il Fondatore e di un gruppo di giovani sensibili ai valori della cultura e della solidarietà, è nata a Brolo l’Associazione di Cultura e Solidarietà Raggio di Sole. Un’Associazione libera, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, che si è prefissa sin dalla nascita di diffondere la cultura letteraria, musicale e artistica, unitamente ai valori della solidarietà e l’impegno sociale e si è distinta negli anni per avere organizzato tantissime iniziative qualitativamente valide, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile. Il 5 Dicembre 2024, ricorre il ventennale della sua costituzione, per l’occasione, il Fondatore dell’Associazione, poeta Rosario La Greca di Brolo, ha promosso la realizzazione di un nuovo video dove è possibile ascoltare l’Inno ufficiale dell’Associazione, di cui è l’autore del testo. Il brano dal titolo “Un raggio di sole per noi splenderà” è stato composto nell’anno 2007, la parte musicale è stata curata dal M° Giuseppe Faranda, la voce è del soprano Sara Ricciardi. Di seguito pubblichiamo il video.