Nuovo pronto soccorso ospedale di Canicattì. Adesso si accede dal piano terra posto all’ingresso davanti la chiesa e non più dalla rampa che si trova al primo piano. La notizia è stata diffusa questa mattina dal direttore sanitario dell’ospedale di Canicattì il dottor Giuseppe Augello. Le nuovi disposizioni sono in vigore da qualche giorno ed in particolare da quando sono stati inaugurati i nuovi locali del punto di emergenza della struttura sanitaria che si trova in contrada Giarre. Locali moderni e funzionali che offrono un maggiore confort all’utenza ma anche al personale medico e paramedico che lavora all’interno della struttura