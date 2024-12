L’amministrazione comunale si proietta nel periodo natalizio. Stasera (domenica 8 dicembre), avrà luogo la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale. E la cittadinanza è invitata a partecipare. L’evento si terrà alle ore 19, in Piazza XX Settembre. Per la civica amministrazione, sarà un evento imperdibile per grandi e piccini. Il programma della serata: accensione dell’albero con le luci natalizie, la visita di Babbo Natale e dei suoi elfi, musica tradizionale dal vivo con gli zampognari.

E inoltre: gustosa ricotta calda per tutti, esposizione dei carretti siciliani con oggetti antichi. Gli amministratori municipali: “”Non mancate a questa serata di festa, allegria e tradizione””.

Giovanni Blanda