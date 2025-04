Nominati due nuovi direttori di Unità Operativa Complessa all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Si tratta di Emanuela Ferrera, per l’U.O.C. area territoriale del farmaco, e di Riccardo Mandracchia per l’U.O.C. di radiodiagnostica del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Entrambi i professionisti, al termine delle procedure concorsuali, sono stati ricevuti questa mattina dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, e dal direttore dell’area risorse umane, Massimo Petrantoni, per la formale sottoscrizione dei contratti. Mandracchia e Ferrera assumono un incarico quinquennale con decorrenza a partire da domani, otto aprile 2025.