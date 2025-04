Non condividiamo questa legge elettorale che esclude i cittadini e coinvolge solo gli eletti, allontana ancora di più le persone dalla politica favorendo accordi di potere poco trasparenti, senza veri e propri programmi.

In queste settimane, infatti, non si è parlato di contenuti. I partiti del campo progressista hanno messo da parte le loro posizioni e le segreterie regionali sono state completamente ignorate.

Il 4 marzo 2025 il segretario regionale di SI, Pierpaolo Montalto e il coportavoce regionale di EV, Mauro Mangano, hanno partecipato a un incontro con PD e M5S per costruire un’alleanza progressista in vista del voto. Un’intesa chiara, che però è stata disattesa dato che PD e M5S hanno scelto di allearsi con Forza Italia e autonomisti.

Noi diciamo no a queste scelte. AVS rimane coerente con i propri valori. Siamo e restiamo alternativi alle politiche del centrodestra, la cui governance regionale e locale ha prodotto risultati che sono sotto gli occhi di tutti: una crisi idrica strutturale, gestita con logiche emergenziali e non strategiche; un progressivo depotenziamento della sanità pubblica; una cronica incapacità di utilizzare efficacemente i fondi strutturali europei (FSE, FESR, PNRR); una colpevole inerzia nella gestione del dissesto idrogeologico; del caos nei trasporti pubblici; l’assenza totale di una visione strategica per il lavoro; una drammatica sottovalutazione delle politiche giovanili; un ritardo inaccettabile sulla transizione energetica ed ecologica.

Non possiamo accettare compromessi con chi continua a governare male la nostra regione, alimentando la spirale di disuguaglianze, precarietà lavorativa (soprattutto giovanile) e sfiducia verso le istituzioni.

La nostra scelta di non partecipare a questa specifica tornata elettorale non è un passo indietro, ma un rafforzamento del nostro impegno. Continueremo a essere un presidio attivo e coerente sul territorio, nelle piazze, tra le persone, a partire dall’imminente campagna referendaria su temi cruciali come lavoro e cittadinanza. Lavoriamo per costruire, giorno dopo giorno, un’alternativa politica e programmatica che sia credibile, efficace nei contenuti e realmente connessa ai bisogni dei cittadini e delle cittadine agrigentine, con un focus prioritario sulla giustizia sociale, la conversione ecologica dell’economia e il rafforzamento del ruolo e delle opportunità per i giovani.

Pasquale Cucchiara SI

Alfonso Sammartino EV