Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio per Palma di Montechiaro. Due automobili si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da chiarire. Il bilancio è di cinque feriti, due dei quali versano in gravi condizioni. Si tratta dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Immediatamente dopo l’incidente, è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e le ambulanze. Per garantire un rapido soccorso, un elisoccorso è stato fatto atterrare nelle vicinanze, trasportando i feriti più gravi all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Fonti ospedaliere riferiscono che, sebbene in condizioni critiche, i due non sarebbero in pericolo di vita.