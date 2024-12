A grande richiesta i Simple Minds annunciano una seconda data al Teatro Antico di Taormina sabato 26 luglio 2025, si aggiunge ai già annunciati appuntamenti di martedì 15 luglio all’Arena di Verona e domenica 27 luglio al Teatro Antico di Taormina.

Due luoghi che incarnano la storia e la bellezza artistica dell’Italia faranno da scenario agli show della band scozzese, promettendo un’esperienza dal vivo irripetibile.

Con il raddoppio dello show a Taormina, all’interno delle nuove date del Global Tour della band scozzese, la location si conferma al centro della scena musicale internazionale, mostrando il grande richiamo degli spettacoli live all’interno di un’offerta culturale regionale che contribuisce alla valorizzazione del patrimonio e al benessere del territorio.

Le due date a Taormina sono organizzate con la partecipazione del Comune di Taormina in collaborazione con la Regione Siciliana e gli Assessorati regionali del turismo, sport e spettacolo e Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, con il Parco Archeologico Naxos Taormina ed sono co-organizzate insieme a Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e Associazione culturale Sopra La Panca.

“Siamo entusiasti di annunciare il ritorno dei Simple Minds a Taormina per un evento che si preannuncia indimenticabile! – ha dichiara il sindaco Cateno De Luca –. Il Teatro Antico, nelle date gestite direttamente dal Comune, ospiterà due tappe della leggendaria band guidata dall’iconico Jim Kerr. Questo evento è una dimostrazione concreta dell’impegno e dell’attenzione dell’Amministrazione nel riportare Taormina al centro della scena dei grandi concerti internazionali, consolidando la nostra città come meta privilegiata per la musica e la cultura.”

“La sinergia e la collaborazione tra pubblico e privato possono portare a grandi cose – aggiunge il manager di Puntoeacapo Nuccio La Ferlita –. Questo evento è la dimostrazione che quando ci si incontra e si lavora fianco a fianco è possibile produrre eventi di qualità all’interno di un’offerta artistica unica che valorizza il nostro patrimonio culturale e il nostro territorio”.