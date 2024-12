Un momento di grande emozione ha reso ancora più speciale la domenica trascorsa al PalaMoncada di Porto Empedocle. Durante una partita di basket, Vincenzo Miceli, originario di Canicattì ma residente ad Agrigento, ha deciso di fare il grande passo e chiedere alla sua fidanzata Elida di sposarlo.

Il PalaMoncada, solitamente teatro di emozionanti sfide sportive, si è trasformato per qualche minuto in un luogo di puro romanticismo. Vincenzo, visibilmente emozionato, ha approfittato della cornice sportiva per mettere in scena una proposta che ha sorpreso tutti i presenti. Durante una pausa del match, con il pubblico in attesa e il cuore in gola, si è inginocchiato davanti a Elida, tirando fuori un anello e pronunciando le parole tanto attese: “Vuoi sposarmi?”.

La reazione di Elida non si è fatta attendere: un sorriso radioso e un commosso “Sì” hanno scatenato un applauso fragoroso da parte di tutti i presenti, creando un’atmosfera indimenticabile.

Vincenzo ha condiviso con noi alcuni scatti e video di questo momento speciale, che testimoniano la felicità di una giornata che resterà impressa per sempre nei loro cuori.

“Ho scelto questo momento perché volevo che fosse unico, condiviso con tante persone e legato a una delle nostre passioni comuni, lo sport,” ha dichiarato Vincenzo. “Elida è la persona più importante della mia vita e volevo che questo gesto fosse all’altezza del nostro amore.”

Un gesto semplice ma carico di significato, che ha dimostrato come l’amore possa trovare spazio anche nei luoghi più inaspettati.

Da parte della redazione di Canicattì Web, un augurio speciale a Vincenzo ed Elida per un futuro pieno di felicita e amore. Grazie per averci permesso di condividere con voi questa bellissima storia!