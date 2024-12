Il Tribunale di Agrigento, in persona della dottoressa Agata Genna, ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti della ventinovenne canicattinese.

La giovane era accusata di essersi allontanata dalla propria abitazione ove era stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’imputata in cinque occasioni in cui era stata controllata dai carabinieri della locale stazione non era stata trovata all’interno della propria abitazione.

All’esito del processo, celebrato con il rito abbreviato, il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna ad un anno e otto mesi di reclusione ma il Giudice, accogliendo le richieste dell’avvocato Angelo Asaro, ha assolto l’imputata perché il fatto non costituisce reato.