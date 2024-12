Operazione delle forze dell’ordine a Camastra contro il gioco d’azzardo illegale. Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, sotto la guida del dirigente Maurizio Carusotto, insieme alla Squadra mobile di Agrigento, coordinata dal vicequestore Vincenzo Perta, hanno effettuato un blitz in un circolo privato.

Durante l’intervento, sono state trovate nove persone, di età compresa tra i 21 e i 76 anni, impegnate a scommettere somme di denaro. Gli agenti hanno sequestrato banconote di vario taglio per un totale di oltre 140 euro e hanno identificato tutti i presenti.

I soggetti sono stati denunciati per partecipazione al gioco d’azzardo in concorso, mentre il locale che ospitava il circolo privato è stato sottoposto a sequestro. Tutti gli indagati hanno nominato l’avvocato Vito Cangemi come loro difensore.