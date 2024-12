Dal 7 al 10 agosto 2025, Agrigento ospiterà la nona edizione di FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali della Valle dei Templi. Tra le suggestive atmosfere di uno dei siti archeologici più iconici al mondo, FestiValle si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate, attirando un pubblico sempre più vasto e cosmopolita.

Il festival offre un’esperienza unica, non solo musicale ma anche culturale, grazie alle straordinarie location che lo ospitano. Tra queste spicca la Cava di Tufo della Valle dei Templi, un luogo magico e ricco di simbolismo da cui tutto ha avuto origine. È qui che, attraverso il duro lavoro degli schiavi, veniva estratta la pietra utilizzata per la costruzione dei templi dorici del V secolo, che ancora oggi dominano la Valle. Oggi questa cava millenaria si trasforma in un teatro naturale, il Teatro dell’Efebo, immerso nella natura e intriso di storia. Deve il suo nome al ritrovamento in quest’area della statua marmorea dell’Efebo di Agrigento, un capolavoro di bellezza classica che testimonia l’importanza del sito.

Il primo nome confermato di Festivalle 2025: I Fearless Flyers, side project dei Vulfpeck, debuttano in Italia con un’esplosione di funk, soul e groove.

Domenica 10 agosto, serata conclusiva del festival, vedrà salire sul palco i Fearless Flyers, per la loro prima esibizione in Italia. La formazione, composta da Nate Smith e Joe Dart come sezione ritmica, e dai talentuosi chitarristi Cory Wong e Mark Lettieri, promette uno spettacolo travolgente. La loro miscela unica di funk, soul e groove ha già conquistato i principali palcoscenici internazionali, dal Madison Square Garden al North Sea Jazz Festival.

Gli abbonamenti Early Bird sono già disponibili a prezzo speciale fino a Natale. Questa formula esclusiva offre l’ingresso a tutti gli spettacoli serali in programma dal 7 al 10 agosto, includendo anche l’accesso a Aftershow, Afterparty, Sunset Show e Talk, per vivere l’esperienza di Festivalle a 360 gradi.