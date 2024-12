Il 13 Dicembre di ogni anno, in prossimità del solstizio d’inverno, si celebra la festa di S. Lucia, vergine e martire, una tra le figure più care alla devozione cristiana. Il culto della Santa siracusana è diffuso in tutta Italia e nel nord Europa ed è legata a varie tradizioni: da quella di portare i doni ai bambini, quasi una “collega” al femminile di Babbo Natale, all’invocazione contro le malattie degli occhi. Come segno di omaggio a Santa Lucia, protettrice dei ciechi, oculisti e elettricisti, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha composto la poesia “Risplendente di luce” e promosso la realizzazione di un video, che di seguito pubblichiamo.