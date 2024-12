”Siamo entusiasti di proporvi un progetto speciale: un grande evento di Capodanno organizzato da tutte le associazioni locali e la comunità della nostra città!

Questo non sarà solo un modo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ma anche un’occasione per riscoprire il senso di comunità, collaborare e celebrare insieme ciò che ci unisce.

Per realizzare questa serata unica, abbiamo bisogno del vostro aiuto!

Il budget necessario per organizzare l’evento è di 10.000 euro, destinato a coprire i costi di: intrattenimento, allestimenti, logistica e sicurezza, servizi essenziali e indispensabili.

Cosa succede se non raggiungiamo l’obiettivo?

Se non riusciremo a raccogliere l’intera somma, purtroppo, l’evento non potrà essere realizzato. In questo caso, ogni donazione verrà interamente rimborsata.

Ma, nel caso in cui l’evento non potesse svolgersi per motivi indipendenti dalla nostra volontà (come condizioni meteo avverse o mancate autorizzazioni), i fondi raccolti verranno utilizzati per coprire i costi già sostenuti con i fornitori.

Eventuali somme rimanenti saranno donate in beneficenza.

Massima trasparenza

Tutto sarà gestito in modo trasparente e tracciabile: pubblicheremo dettagli sui costi, sulle donazioni e sull’utilizzo dei fondi, così che ogni cittadino possa verificare l’impiego delle risorse.

Come puoi contribuire?

Ogni donazione, piccola o grande, è fondamentale per realizzare il nostro sogno di una città unita e in festa!

Dona e aiutaci a trasformare questo Capodanno in un evento straordinario per tutti.

Grazie per il tuo supporto: insieme possiamo fare la differenza!””

Firmato: Associazione Culturale Impronte

GIOVANNI BLANDA