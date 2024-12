Una trentina di attività sanzionate e quattro ristoranti chiusi per occupazione di suolo pubblico e mancanza di autorizzazioni. È il bilancio dei controlli eseguiti dalla polizia locale di Agrigento tra il centro cittadino ed il quartiere balneare di San Leone. Alcuni ristoranti avevano di fatto allargato la propria attività occupando spazi non dovuti con sedie e sgabelli. I vigili urbani hanno elevato sanzioni con un importo compreso tra 176 euro a 7.500 euro.

“L’obiettivo non è punitivo, ma finalizzato al ripristino della legalità e al miglioramento del decoro urbano,” – ha sottolineato l’Assessore alla Polizia Locale e alle Attività Produttive, Carmelo Cantone. “Queste azioni vogliono rendere Agrigento una città più gradevole, ordinata e accogliente, soprattutto in vista di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, un’occasione storica per la nostra comunità.”