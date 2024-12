Andrea Bevelacqua, un giovane di 27 anni è morto a Gela dopo un violento incidente stradale. Il ragazzo si trovava a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un camion.

Inutili i soccorsi

L’impatto è avvenuto nei pressi della zona industriale Nord e non ha lasciato scampo al 27enne. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto. Nel luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco per tutti gli accertamenti del caso. Qualche mese fa nella stessa zona aveva perso la vita Domenico Lorefice, ex presidente di Sicindustria Caltanissetta.