Questa mattina insieme ai ragazzi stranieri ospiti della cooperativa la “Grande Famiglia” ed al personale del comune abbiamo abbellito diversi angoli della nostra città con la messa a dimora di Stelle di Natale. Vasi pieni di Stelle di Natale sono stati collocati : alla villa comunale, davanti l’ingresso dell’ospedale, presso la rotonda di via Luigi Giglia (la circonvallazione), ai piedi del monumento dedicato al Beato Rosario Angelo Livatino in piazza San Diego ed ancora presso la Stele di contrada “Giulfo” in territorio di Caltanissetta che ricorda il martirio del Giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano. Questa iniziativa di oggi serve ad abbellire ancora di più la nostra città in vista delle ormai imminenti festività natalizie e di fine anno che ci apprestiamo a vivere insieme alla nostre famiglie. Mi preme ringraziare la cooperativa la “Grande Famiglia” per avere donato al comune di Canicattì i vasi con le Stelle di Natale e soprattutto i minori non accompagnati ospiti della struttura che hanno collocato materialmente insieme agli operai del nostro ente gli ornamenti nelle varie zone della città rendendola più bella ed accogliente anche a tutti coloro che in questo periodo dai comuni dell’hinterland ci vengono a trovare.

Il sindaco

Vincenzo Corbo