Brutte notizie per gli appassionati di trotto e delle grandi corse internazionali. È arrivata la conferma che Jushua Tree, uno dei cavalli più attesi della stagione, non prenderà parte al Prix Tenor De Baune, prestigiosa corsa che garantisce al vincitore un accesso diretto alla finale di gennaio tra i migliori 18 trottatori. Jushua Tree, figlio del leggendario Bold Eagle, vanta un palmarès invidiabile con 20 vittorie su 27 gare disputate. Tuttavia, il suo allenatore Jean Michel Bazire ha comunicato che il cavallo ha subito un infortunio a un anteriore, un problema che lo costringerà a fermarsi almeno fino alla prossima primavera. Una battuta d’arresto pesante non solo per il team del cavallo, ma anche per gli organizzatori, che perdono così uno dei protagonisti più attesi dell’evento.

L’assenza di Jushua Tree lascia un vuoto importante nella griglia dei partenti del Prix Tenor De Baune, ma la corsa rimane un appuntamento di rilievo per l’ippica online e per il mondo del trotto. Gli altri favoriti si contenderanno un posto per la grande finale di gennaio, in una competizione che si preannuncia aperta e ricca di sorprese. Il forfait del campione, inizialmente indicato come favorito, apre nuovi scenari, offrendo ad altri protagonisti l’opportunità di emergere. Tra questi pesa anche l’assenza di Joviality, la cavalla svedese che lo scorso anno si era classificata terza nel Prix d’Amérique e che ha scelto di rinunciare all’evento.

Nel frattempo, nel Criterium Continental, un’altra corsa in programma lo stesso giorno che assegna una wild card per la finale, gli italiani si preparano a essere grandi protagonisti. Il trainer Alessandro Gocciadoro sarà presente con tre allievi: Executiv Ek, Eas Asia e Easy di Girifalco, tutti pronti a lottare per un risultato importante. La partecipazione italiana è vista come un segnale di forza, con cavalli in grado di competere al più alto livello internazionale.

La stagione si preannuncia comunque emozionante, nonostante le assenze illustri. Gli appassionati potranno seguire da vicino tutte le novità e aggiornamenti grazie alle piattaforme dedicate all’ippica, che offrono analisi, pronostici e dirette delle corse più prestigiose.