presso la Biblioteca comunale si è svolto con l’entusiasmo di tutti i partecipanti l’incontro conclusivo del primo anno del progetto “BibliotechiAmo: un volano per l’inclusione”. È stato un percorso molto intenso e partecipato dai nostri ragazzi, che hanno avuto modo di vivere emozionanti e significative occasioni di incontro, anche comunitario e culturale, e di socializzazione, di confronto e condivisione allo scopo di renderli sempre più soggetti attivi e protagonisti della società. Un ambiente sereno e conviviale, che ha rafforzato i rapporti amicali e di socialità e valorizzato le abilità speciali di ognuno, permettendo di farne tesoro, anche attraverso l’espletamento di attività per l’acquisizione di competenze formative, alcune delle quali strettamente connesse ai servizi bibliotecari In quest’ottica si inserisce il percorso, svoltosi attraverso incontri mattutini in biblioteca, di due dei nostri ragazzi, Luca Mazza e Oriana Nanfara, che, magistralmente affiancati dalla Dott. ssa Giusy Leone, hanno sin da subito mostrato la volontà di imparare a far da “bibliotecari”, per crescere e mettersi a disposizione dei propri concittadini all’interno della biblioteca stessa. Un momento di grande emozione condivisa quello della visione di un video che ha riassunto i momenti più belli di questo viaggio vissuto assieme, conclusosi con la consegna di una pergamena di riconoscimento e di ricordo del percorso fatto a tutti gli utenti del progetto, che sono stati felici di apprenderne il riavvio per l’anno a venire. Si ringraziano per l’impegno profuso: l’Assessore alle Politiche sociali Arch. Daniela Gallo, la responsabile del progetto Dott.ssa Giusy Leone, le operatrici Dott.sse Angela Cacciatore e Morena Gallo, le volontarie Alessia Giorgio e Samantha Lauricella oltre che tutte le famiglie dei ragazzi, che hanno fortemente creduto in questo “progetto speciale” e gli operatori per la loro disponibilità. Non in ultimo ringraziamo i nostri ragazzi per il loro entusiasmo e la loro voglia di condividere e regalare emozioni!! Il Sindaco Gianfilippo Bancheri