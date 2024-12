Con 9408 voti la Coalizione composta da Intesa Universitaria, UDU Palermo – Unione degli Universitari, Impronta Studentesca e AISA – Associazione Italiana Studenti Architettura, elegge 5 primi eletti su 5 candidati per 10 posti disponibili, a fronte di più candidature, al Consiglio del Studenti di UNIPA con: Antonino Muscarella per la Macroarea I con 1424 consensi; Chiara Curcuruto per la Macroarea II con 1622 consensi; Gabriele Villa per la Macroarea III con 1859 consensi; Giuseppe Fauci per la Macroarea IV: con 2868 consensi e Giorgia Russo per la Macroarea V con 1635 consensi.

Un risultato storico all’interno dell’ateneo di Palermo che ha visto un’affluenza alle urne del circa 50% degli studenti, una comunione di intenti che porta ad un importante risultato volto a rappresentare al meglio tutti gli studenti universitari, ponendo particolare attenzione sui poli territoriali di Agrigento, Trapani e Caltanissetta, e di rendere Unipa un Ateneo a portata di Studente. Un progetto studente – centrico che guarda in faccia lo studente ma soprattutto che si fa carico delle relative esigenze e necessità.

“Raggiungere questo risultato è stata un’emozione indescrivibile e ci riempie di orgoglio, più di 9.000 studenti ha riposto la propria fiducia nel progetto che Intesa Universitaria porta avanti insieme alle forze della nostra coalizione. La vera sfida però inizia adesso: possiamo realmente fare la differenza all’interno di quest’organo e non deluderemo chi ha scelto di sostenerci.” dichiara Giuseppe Fauci, neoeletto al Consiglio degli Studenti per la Macroarea 4.

“Ringrazio, oggi più che mai, tutti gli studenti e le studentesse che continuano a credere e a sostenere il nostro progetto. Ringrazio Intesa Universitaria e la coalizione per la fiducia riposta- afferma Giorgia Russo, neoeletta al Consiglio degli Studenti per la Macroarea 5- Adesso siamo pronti ad impegnarci a fare del nostro meglio, continuando il lavoro dei consiglieri uscenti, per rappresentare i nostri valori e le nostre battaglie. Abbiamo un bel cammino davanti e sono sicura che insieme riusciremo a fare grandi cose, perché “SI, NOI POSSIAMO”.

“Innanzitutto, ci terrei a ringraziare tutte le studentesse e gli studenti che hanno creduto in me. Il risultato ottenuto è stato il frutto che la nostra rappresentanza ha seminato, ma non è finita qui, questo era solo l’inizio ora è il momento di mettersi a lavorare, partendo dalle orme dei consiglieri uscenti. Non sarà un percorso semplice ma sono convinto che con impegno e passione porteremo avanti le nostre battaglie.” dichiara Gabriele Villa, neoeletto al Consiglio degli Studenti per la Macroarea 3.

“Siate realisti, esigete l’impossibile. Questa frase rappresenta lo spirito di Intesa Universitaria e mi ha guidato fino a questo straordinario traguardo: essere eletta al Consiglio degli Studenti. Il sostegno di Intesa Medicina e Intesa Universitaria, assieme alla coalizione, è stato per me fondamentale per raggiungere questo storico risultato. Ora inizia la vera sfida: lavorare con passione e responsabilità per rappresentare gli studenti e trasformare le idee in realtà. Con impegno e spirito di squadra, sono certa che insieme faremo la differenza.” afferma Chiara Curcuruto, neoeletta al Consiglio degli Studenti per la Macroarea 2.

“È per me un orgoglio – dichiara Antonino Muscarella, neoeletto dell’Udu in Consiglio degli Studenti – rappresentare, all’interno del Consiglio degli Studenti, tutte le studentesse e gli studenti di UniPa, per porre maggiore attenzione alle loro esigenze e per migliorare la qualità della vita studentesca, con un focus particolare su via Archirafi. Ringrazio tutte le colleghe e i colleghi della Macroarea scientifica che mi hanno sostenuto in queste elezioni e, fin dal primo giorno, mi impegnerò a realizzare i punti del nostro programma elettorale, per un’università più sicura, accessibile e moderna!”

“Un grandissimo risultato quello che abbiamo ottenuto in questa tornata elettorale, per l’Udu Palermo e per tutta la coalizione – dichiara Giovanna Billitteri, Coordinatrice dell’Udu Palermo -Sarà nostro obiettivo insieme ai nostri consiglieri dare una maggiora importanza all’organo che dovrebbe rappresentare al meglio la voce degli studenti e delle studentesse”

“Celebriamo un risultato che equivale a un segnale che qualcosa sta cambiando all’interno di Unipa. Come associazione AISA, andiamo fieri della risposta dei votanti nella terza macroarea, un 60% che ci dimostra che il cambiamento è iniziato e che ci responsabilizza a continuare su questa strada. Questo voto rappresenta fiducia e la dimostrazione del peso della nostra parola in un serio progetto di rappresentanza – afferma Matilde Di Girolamo, presidente dell’associazione AISA -Crediamo che insieme possiamo realizzare un cambiamento concreto e positivo per l’intera comunità accademica. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e a coloro che si sono messi in gioco con impegno, passione e dedizione.”

“Il risultato ottenuto rappresenta una dimostrazione concreta di cosa significhi davvero fare rappresentanza all’interno del nostro ateneo. Gli oltre novemila sostegni ottenuti non sono solo un numero, ma il frutto di un lavoro costante, di impegno e dedizione nel rispondere alle reali esigenze della comunità studentesca ogni giorno e durante tutto l’anno accademico. Oggi possiamo finalmente dare nuova vita al Consiglio Degli Studenti, restituendogli il ruolo centrale che merita, dopo anni segnati da immobilismo e oscurantismo che lo hanno limitato nel suo ruolo – afferma Mattia Saladino, presidente dell’associazione Impronta Studentesca

“Siamo estremamente orgogliosi e grati del risultato ottenuto in questa tornata elettorale, dimostrazione tangibile di quanto la comunità studentesca desideri un cambiamento reale e partecipato. Un ringraziamento speciale va alla nostra coalizione, unita dalla voglia di rappresentare al meglio le esigenze degli studenti e migliorare la vita universitaria. Abbiamo lavorato insieme mettendo al centro il dialogo e le idee concrete. – afferma Calogero Sabella, presidente dell’associazione studentesca Intesa Universitaria – Dedichiamo questa vittoria agli studenti: sono loro i veri protagonisti di questo percorso. L’università appartiene agli studenti, e noi siamo qui per rappresentarli e dare voce alle loro istanze.”