La nuora non è tenuta a restituire alla suocera il denaro prestato per l’acquisto della casa familiare con il marito.È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 31856 dell’11 dicembre 2024, ha respinto il ricorso dell’anziana. Con una complessa motivazione gli Ermellini hanno precisato che “nella disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell’interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell’art. 189 cod. civ., voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l’obbligazione e che l’unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto l’obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico”. Nel caso in esame non è stato neppure prospettato che i beni della comunione non siano sufficienti a estinguere l’obbligazione. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il caso è chiuso, resta aperta invece una vicenda familiare decisamente complessa.