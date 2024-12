Non c’è voluto molto tempo per individuare e denunciare gli autori del furto messo a segno al bar Belvedere di Grotte. I carabinieri della locale stazione, unitamente ai colleghi di Racalmuto, hanno deferito in stato di libertà tre minorenni. Si tratta di due sedicenni e un quindicenne, tutti ospiti di una comunità. L’accusa è furto aggravato.

Il colpo è avvenuto nella notte tra il 17 ed il 18 dicembre. I tre, dopo essere entrati nel bar, hanno rubato alcuni assegni, 450 euro in contanti e due espositori di cioccolati. Il danno ammonterebbe a circa 750 euro. A fare la scoperta era stato il titolare dell’attività commerciale. I carabinieri, grazie alla conoscenza del territorio e alle immagini delle telecamere, sono riusciti a risalire ai responsabili.