Prima di Capodanno, sulle reti Mediaset ci sarà un altro evento in cui protagonista è l’isola: il concerto di Natale, in prima serata su Canale 5, il 24 dicembre con l’esibizione del Volo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che venne stato registrato in estate nella valle dei Templi di Agrigento.

Un’esibizione risalente al 31 agosto ed al primo settembre che finì su tutti i media, compresi quelli internazionali, per il “suggerimento” da parte degli organizzatori agli spettatori di indossare abiti invernali nonostante, in quel momento, la Sicilia fosse nella morsa del caldo.