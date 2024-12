Per il “Natale Campobellese”, oggi (venerdì), in programma eventi per anziani, adulti e ragazzi. Alle ore 16,30, “”Tombolata”” con i ragazzi dell’associazione “”Nuova Luce””, nei locali di via Palermo (traversa del Corso centrale Vittorio Emanuele).

In calendario anche una mostra artistica. Con inizio alle ore 18, presso i locali del Municipio, sala consiliare “”Giudici Saetta e Livatino””, apertura della mostra “”Emozioni, forme e colori”” del percorso pittorico del valente artista locale Angelo Monachello. Alle ore 19,30, nella chiesa cristiana “”Emanuele””, concerto “”Sicily Denner Clarinet Ensemble””, direttore il maestro Salvatore Ciccotta. Diversi eventi il giorno dopo e fino al 6 gennaio.

Giovanni Blanda