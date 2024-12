Grandi novità per Ravanusa: sono stati stanziati due importanti finanziamenti destinati a migliorare il patrimonio storico e la funzionalità amministrativa della città.

Restauro della Chiesa di San Giuseppe: 100.000 euro per un sogno che diventa realtà

Dopo anni di attese e progetti senza esito, arriva finalmente il via libera per il restauro conservativo e la manutenzione straordinaria della Chiesa di San Giuseppe. Un intervento che realizza il desiderio di Padre Capobianco, custode della Rettoria, che da tempo sperava di vedere questa opera realizzata, soprattutto vista la sua avanzata età. Questo finanziamento restituirà alla comunità un luogo di culto e di aggregazione storicamente importante per i cittadini di Ravanusa.

Ammodernamento dell’Aula Consiliare: 30.000 euro per un futuro più tecnologico

Un altro grande passo avanti è rappresentato dall’ammodernamento dell’Aula Consiliare. Dopo anni di stallo, l’aula sarà finalmente dotata di nuove tecnologie, tra cui microfoni moderni e sistemi di collegamento per dirette streaming, rendendo così le sedute consiliari più efficienti, trasparenti e al passo con i tempi.

Il ringraziamento all’Onorevole Carmelo Pace

Un ruolo fondamentale in questi risultati è stato svolto dall’Onorevole Carmelo Pace della Democrazia Cristiana, che si è dimostrato un interlocutore attento e concreto per le necessità della comunità. “Il suo impegno, la sua capacità di ascolto e la sua determinazione sono stati decisivi per raggiungere questi obiettivi. La sua vicinanza al territorio è un esempio di politica al servizio delle persone”, afferma il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana di Ravanusa, composto dalla Presidente del Consiglio Mariateresa Rago, da Giusi Coniglio, Salvatore Iemmolo, Sebastiano Avarello, Carmelo Giarrana e dal segretario cittadino Luigi Di Natali.

Mariateresa Rago, Presidente del Consiglio di Ravanusa, commenta con soddisfazione i risultati ottenuti:

“Questi finanziamenti rappresentano un traguardo straordinario per la nostra comunità. Il restauro della Chiesa di San Giuseppe non è solo un intervento strutturale, ma un atto di amore verso la nostra storia e le nostre tradizioni. Realizziamo finalmente il sogno di Padre Capobianco e di tutti i cittadini che hanno a cuore questo simbolo di fede e cultura.

Allo stesso modo, l’ammodernamento dell’Aula Consiliare è una promessa mantenuta. Dopo anni di immobilismo, avremo finalmente una sede consiliare moderna, funzionale e tecnologica, capace di rispondere alle esigenze di trasparenza e innovazione che i cittadini giustamente richiedono.

La Democrazia Cristiana al fianco dei cittadini

Il gruppo consiliare sottolinea l’importanza di lavorare costantemente per il benessere della comunità: “Questi finanziamenti rappresentano solo una tappa del nostro percorso. Continueremo a impegnarci per ascoltare le esigenze dei cittadini e trasformarle in realtà concrete, migliorando la qualità della vita di tutti.”

Con questi risultati, Ravanusa si proietta verso un futuro che coniuga il rispetto per le tradizioni con l’innovazione, dimostrando che, con impegno e determinazione, è possibile realizzare grandi progetti per il bene comune, fatto di progresso, innovazione e attenzione al patrimonio culturale. Un esempio concreto di come l’azione politica, quando condotta con serietà e visione, possa portare benefici tangibili per l’intera comunità.