Dal 1° gennaio 2025, Trenitalia introdurrà un’importante innovazione per i passeggeri che viaggiano sui treni regionali: il rimborso automatico in caso di ritardi superiori ai 60 minuti. Questa nuova modalità, che accreditato direttamente sulla carta di credito o debito utilizzata per l’acquisto del biglietto elettronico, semplifica la procedura e rende più facile ottenere l’indennizzo. L’annuncio arriva in un contesto di crescente attenzione alle esigenze dei viaggiatori e in risposta a numerosi ritardi che hanno caratterizzato il 2024.

Il sistema di rimborso automatico: semplice e veloce

L’introduzione del rimborso automatico su Trenitalia è una vera e propria rivoluzione. Se un treno regionale arriva con un ritardo superiore ai 60 minuti, il sistema prevede un rimborso del 25% del prezzo del biglietto per ritardi tra i 60 e i 119 minuti, mentre per ritardi superiori ai 120 minuti il rimborso salirà al 50%. L’accredito avverrà direttamente sulla carta utilizzata per l’acquisto, senza che il passeggero debba inviare alcuna richiesta o compilare moduli. Il rimborso sarà disponibile entro 30 giorni dal viaggio, semplificando notevolmente l’intero processo per i viaggiatori.

Per i biglietti cartacei, la modalità tradizionale resta invariata

Mentre il rimborso automatico riguarderà i biglietti elettronici, chi ha acquistato un biglietto cartaceo dovrà continuare a seguire le modalità tradizionali per richiedere l’indennizzo. Sebbene questa novità rappresenti un passo avanti significativo, le modalità per i biglietti cartacei non subiscono modifiche.

Un passo avanti per l’alta velocità: “Smart Refund”

Non solo i treni regionali beneficeranno di queste novità. Già da settembre, i clienti delle Frecce potranno usufruire di una modalità innovativa chiamata Smart Refund. Questo sistema permette di ottenere il rimborso istantaneamente, velocizzando e semplificando l’iter di verifica delle richieste. Il rimborso può essere erogato immediatamente sia come somma di denaro che come bonus, lasciando così ai viaggiatori la possibilità di scegliere la modalità che preferiscono.