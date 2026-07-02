Dopo aver partecipato alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Ora e per sempre e in attesa dell’uscita del suo nuovo disco prevista per il prossimo autunno, Raf torna alla dimensione live per festeggiare i 25 anni del successo Infinito con “INFINITO – ESTATE 2026”, organizzato da Friends & Partners, prodotto da Girotondo srl in collaborazione MOMY RECORDS.

Il tour arriverà anche in Sicilia, dove aggiunge una nuova tappa: il 10 agosto Raf sarà in concerto a Noto (SR) (SR) dove si esibirà nella splendida location della Scalinata della Cattedrale. L’evento vede l’organizzazione a cura di Puntoeacapo SRL, GG Entertainment, Il Botteghino in collaborazione con il Comune di Noto e rientra nella programmazione degli eventi della nuova edizione della rassegna “Le Scale della musica”.

La nuova tappa nel calendario si aggiunge alle date già annunciate in Sicilia del tour: l’11 agosto a Palermo, Teatro di Verdura, e il 12 agosto a Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino.

Vero e proprio evergreen che continua a emozionarci, Infinito è uno dei brani “manifesto” della carriera di Raf, lunga oltre 40 anni e fatta di migliaia di live, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L’artista, padre del pop in Italia, tra le voci e firme più belle e rappresentative della canzone italiana, dedicherà al suo pubblico un viaggio musicale che scandisce le tappe significative del suo percorso artistico fino al capitolo più recente, quello sanremese.