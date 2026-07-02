Licata si prepara ad accogliere la quinta edizione di Animare – Licata Animation Film Festival, l’appuntamento dedicato al mondo dell’animazione che dal 23 al 26 luglio 2026 trasformerà il centro storico della città in un luogo di incontro tra artisti, professionisti, studenti, appassionati e famiglie.

Anche quest’anno il festival propone un ricco programma di attività che unisce formazione, divulgazione culturale e valorizzazione delle arti visive, confermandosi come uno degli eventi di riferimento nel panorama dell’animazione indipendente in Sicilia.

Tra gli ospiti della V edizione sarà presente Sara Brienza, in arte Lunastorta, illustratrice e animatrice 2D. Dopo il diploma presso lo IED di Milano, ha sviluppato la propria attività principalmente nel settore dell’editoria per l’infanzia, realizzando albi illustrati, romanzi e giochi di carte sia come illustratrice che come autrice. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti case editrici italiane e internazionali tra cui Mondadori, Fabbri, Il Castoro, Lo Scarabeo e Flying Eye Books.

Parallelamente porta avanti una costante ricerca nel campo del character design, disciplina che insegna presso il Master di Animazione dello IED, collaborando inoltre con importanti brand nazionali e internazionali quali Apple, Candy e Acqua di Parma.

Camillo Sancisi, Regista, animatore stop-motion e motion designer.

Tra i suoi lavori In Our Hands: Un acclamato cortometraggio realizzato durante i suoi studi che ha partecipato a vari festival cinematografici, tra cui il Piccolo Festival Animazione e l’Euganea Film Festival ed

Everblind : Cortometraggio d’animazione che segue la storia di Altea, una ragazza appartenente a una società che deve rinunciare alla vista come dono al proprio creatore.

Partner d’eccezione della manifestazione sarà anche la Scuola Comics di Palermo, realtà formativa tra le più importanti nel panorama dell’illustrazione e dell’animazione italiana. I docenti della scuola faranno parte della giuria ufficiale del festival e hanno coinvolto alcuni studenti in un progetto speciale che unirà arte e innovazione: una serie di illustrazioni originali che prenderanno vita grazie all’utilizzo della realtà aumentata, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e interattiva.

Uno dei momenti più attesi del festival saranno i laboratori creativi gratuiti, che si svolgeranno nelle giornate del 24 e 25 luglio, dalle 17:30 alle 18:30 presso il Chiostro della Badia. Le attività saranno curate sia dagli ospiti del festival che dallo staff di Animare e offriranno a bambini e ragazzi delle scuole elementari un’esperienza coinvolgente tra disegno, storytelling, character design e animazione. Un’occasione per scoprire da vicino il processo creativo che si cela dietro la realizzazione di personaggi e storie animate.

Le attività serali prenderanno il via ogni giorno alle 21:30, con incontri, talk e momenti di approfondimento dedicati al mondo dell’animazione. A seguire saranno proiettati i cortometraggi selezionati per il concorso internazionale, provenienti da numerose nazionalità e capaci di raccontare, attraverso linguaggi e tecniche differenti, le nuove tendenze dell’animazione contemporanea.

Parallelamente, presso il Chiostro San Francesco, sarà allestita una mostra dedicata all’illustrazione e alle arti visive, che accompagnerà il pubblico durante tutta la durata del festival. L’esposizione comprenderà anche le opere realizzate dagli studenti coinvolti nel progetto sviluppato insieme alla Scuola Comics di Palermo, animate attraverso tecnologie di realtà aumentata che consentiranno ai visitatori di vivere un’esperienza innovativa e immersiva.

Con oltre 290 cortometraggi candidati provenienti da numerosi Paesi del mondo, la V edizione di Animare conferma la propria vocazione internazionale e il crescente interesse che il festival continua a suscitare tra professionisti, studenti e appassionati del settore.

Animare Licata Animation Film Festival si conferma così un importante appuntamento culturale per la città di Licata e per l’intero territorio siciliano, capace di coniugare creatività, formazione, innovazione tecnologica e partecipazione attiva della comunità.

L’ingresso alle proiezioni, ai talk e ai laboratori è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La realizzazione della V edizione di Animare – Licata Animation Film Festival è stata resa possibile grazie al prezioso sostegno del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, che continua a credere nel valore della cultura, della creatività e della formazione come strumenti di crescita per il territorio.

Un sentito ringraziamento va al direttore Roberto Sciarratta e all’architetto Rosario Callea, il cui supporto e la cui vicinanza hanno contribuito in maniera significativa alla realizzazione della manifestazione.

L’organizzazione desidera inoltre esprimere la propria gratitudine al Comune di Licata, che ha patrocinato l’evento, riconoscendone il valore culturale e la capacità di promuovere il territorio attraverso il linguaggio universale dell’animazione, dell’illustrazione e delle arti visive.

Un ringraziamento speciale va inoltre al CESVOP PALERMO per il costante supporto alle attività associative e culturali del territorio e per l’attenzione rivolta alle iniziative che promuovono partecipazione, inclusione e crescita della comunità attraverso la cultura.

La sinergia tra istituzioni, enti culturali, organizzazioni del terzo settore e realtà associative rappresenta oggi uno degli elementi fondamentali per la crescita di Animare, un festival che anno dopo anno continua ad attrarre artisti, professionisti e opere provenienti da tutto il mondo, contribuendo a rafforzare l’immagine di Licata come luogo di cultura, innovazione e creatività.

L’ingresso alle proiezioni, ai talk e ai laboratori è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

QUI IL LINK PER ISCRIVERSI AI LABORATORI: https://bit.ly/4euChn0