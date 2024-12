Stasera (lunedì 30 dicembre), a Campobello di Licata, altre manifestazioni natalizie.

Alle ore 18 ‘’Tombolata natalizia’’ con ragazzi diversamenti abili dell’associazione “”Adda””. Seguirà, alle ore 22, in Piazza Tien An Men, uno spettacolo con animazione. Con ordinanza sindacale, intanto, è ancora in vigore la chiusura al transito delle vie Palermo e Firenze, fatta eccezione delle forze di polizia , mezzi di soccorso pubblico e per invalidi. Il provvedimento è valido fino al 6 gennaio. L’organizzazione degli eventi è dell’amministrazione comunale.

Giovanni Blanda