Quattro turisti sono stati trovati intossicati da monossido di carbonio in una villa a Cefalù. Una è deceduta e tre sono state trasportate negli ospedali per essere sottoposti a trattamenti in camere iperbariche.

I tre sono gravi.

Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati subito in codice rosso per i trattamenti necessari.