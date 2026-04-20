L’isola di Lampedusa, con il suggestivo paesaggio della spiaggia dei Conigli, entrera’ a far parte della serie tematica di francobolli, curata del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicata al patrimonio naturale e paesaggistico italiano. L’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, ha firmato, infatti, la liberatoria che autorizza ministero e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alla riproduzione del panorama dell’isola delle Pelagie, che e’ anche riserva naturale orientata. “In questo modo – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – gli scenari naturali di Lampedusa trovano rappresentazione accanto ad altri luoghi iconici dell’Italia all’interno di un’iniziativa che vuole valorizzare il patrimonio culturale locale”.

Nella vignetta del francobollo saranno raffigurate le dune, la macchia mediterranea e le scogliere che caratterizzano il paesaggio selvaggio e incontaminato della spiaggia dei Conigli. “Si tratta di un ulteriore riconoscimento per l’importante lavoro di tutela svolto in questi anni dall’assessorato – commenta Savarino – Un impegno che abbiamo portato avanti in stretta collaborazione con il Comune di Lampedusa e con l’ente gestore Legambiente Sicilia, sia nell’ambito della Riserva naturale terrestre che dell’Area marina protetta”. Una volta emesso, il francobollo sara’ disponibile attraverso i canali di vendita di Poste Italiane”.